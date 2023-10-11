Последнее обновление: 11.10.2023 16:03

В войне Израиля и ХАМАС погибли более 1200 израильтян

В ходе войны между Израилем и ХАМАС погибло более 1200 израильтян, сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Число погибших израильтян достигло 1200 человек», – заявил представитель ЦАХАЛ, добавив, что большинство из них – мирные жители.

Армия обороны также сообщила, что за последние сутки нанесла более 450 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа.

«ЦАХАЛ в третий раз за 24 часа продолжает наносить массированные удары по сектору Газа; десятки истребителей нанесли более 200 ударов по целям в Аль-Фуркане. Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане», – говорится в сообщении.

Аль-Фуркан – район на севере сектора Газа, который ХАМАС использует для нападений на Израиль.

По последним данным Министерства здравоохранения Газы, погибли 900 палестинцев, около половины из них – женщины и дети, еще 4 500 человек получили ранения.

На Западном берегу реки Иордан погиб 21 палестинец, десятки получили ранения.

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