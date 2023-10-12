США пока не заметили признаков участия РФ в нападении ХАМАС на Израиль

Администрация президента Соединенных Штатов не видит признаков российского участия в атаке ХАМАС на Израиль, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

"(Как и по Ирану), мы также не видим никаких признаков, что Россия была каким-то образом прямо задействована в этих атаках", – отметил он.

Представитель Белого дома вновь подтвердил позицию США, что Иран, определенным образом, причастен к нападению ХАМАС на Израиль, указав на то, что на протяжении многих лет Тегеран поддерживает террористическую группировку.

По его словам, никто не отрицает тот факт, что ХАМАС не смог бы функционировать, если бы не помощь, которую они получают от Ирана

"Что мы говорим, и также говорят наши израильские партнеры, – это то, что мы не видим никаких прямых доказательств того, что они были задействованы непосредственно в этих атаках. Но мы продолжим изучать, мониторить разведывательную картину и доказательства, и увидим, к чему это нас приведет", – сказал Кирби.

Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не имеют данных о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.