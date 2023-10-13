Последнее обновление: 13.10.2023 18:51

Румыния утвердила новые условия импорта украинского зерна

Правительство Румынии окончательно утвердило компромиссную разрешительную систему импорта отдельных групп украинской агропродукции с целью защиты румынских фермеров, сообщил сегодня министр сельского хозяйства Румыгии Флорин Барбу.

Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои будет возможным на основе разрешений, которые будет выдавать румынское Министерство сельского хозяйства: румынский бизнес должен будет подать заявку о том, что имеет потребность импортировать продукцию, а соответствующая комиссия в министерстве на основе представленных документов будет предоставлять разрешение на определенный объем продукции, после чего нужен будет также контроль качества.

"Этот механизм согласован и с нашими фермерами, и с украинскими властями", – отметил Флорин Барбу.

В серии вопросов-ответов он допустил расширение списка продукции, на которую распространяется такой разрешительный режим.

Министр добавил, что на следующей неделе состоятся переговоры с Молдовой о похожем лицензионном механизме импорта зерновых.

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