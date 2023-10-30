G7 осудила обстрелы Россией зерновой инфраструктуры Украины

Министры торговли государств "Группы семи", которая объединяет промышленно развитые демократии, в совместном заявлении в воскресенье осудили российские обстрелы зерновой инфраструктуры Украины, а также призвали к честной конкуренции со стороны России и Китая.

Такое заявление министры приняли по итогам встречи в городе Осака в Японии, которая в этом году председательствует в G7, сообщает AFP.

Министры торговли G7 в совместном заявлении "выразили сожаление и осудили разрушение Россией инфраструктуры экспорта зерна в Украине" после того, как Москва вышла из Черноморского зернового соглашения в июле.

После выхода из соглашения, которое позволяло Киеву экспортировать свое зерно, имеющее решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, Россия начала систематически обстреливать украинскую зерновую и портовую инфраструктуру.

Министры G7 также призвали к "немедленной отмене всех мер, которые чрезмерно ограничивают торговлю", в частности импорт японских продуктов питания.

Дискуссии во время двухдневного саммита "Группы семи" также были сосредоточены на "экономическом принуждении" и антиконкурентной практике Китая и необходимости сокращения зависимости от китайского и российского импорта.