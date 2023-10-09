Блинкен не видит в нападении на Израиль попытки сместить фокус внимания Запада с Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает нападение ХАМАСа на Израиль является попыткой сместить фокус внимание Запада с Украины.

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", - ответил на вопросы журналистов Блинкен на канале CBS.

США получили сообщения о погибших и взятых в заложники американцах и в настоящее время проверяют эту информацию, сообщил Блинкен. Дерзкое террористическое нападение вызывает опасения, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, который финансирует и поставляет оружие ХАМАСу.

На вопрос, просили ли Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану, Блинкен ответил: "Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь; мы поддерживаем вас; мы хотим убедиться, что у вас есть необходимая поддержка; мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь".

Госсекретарь США подчеркнул, что Израиль сосредоточен целиком на Газе, на защите своих граждан.