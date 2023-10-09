Последнее обновление: 09.10.2023 11:30

Израильские ВВС продолжают массированные удары по сектору Газа

Израильская авиация минувшей ночью продолжила наносить удары по сектору Газа, чтобы разрушить инфраструктуру группировки ХАМАС, сообщает Times of Israel со ссылкой на военных.

Среди целей, которые ВВС поразили в последние часы, упоминаются командные пункты, здание, в котором проживают боевики ХАМАС, командный центр военно-морских сил ХАМАС, объект, используемый ХАМАС, который расположен в мечети, а также еще один объект, используемый боевиками для разведки, пишет издание.

Ожидается, что в ближайшие дни может начаться наземная операция Израиля в Газе;

По данным Армии обороны Израиля, с утра субботы погибло более 700 израильтян, 2150 человек получили ранения. Палестинские власти сообщают, что в секторе Газа в результате ответных ударов погибли 413 человек и 2 300 получили ранения;

По данным израильских властей на вечер воскресенья, из сектора Газа было выпущено 3284 ракеты (по данным ХАМАС – более 5 тысяч). Израиль нанес удары по 653 целям в секторе Газа.

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