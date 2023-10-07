Иран поздравил боевиков ХАМАС после нападения на Израиль

Египет, Турция и Саудовская Аравия предостерегли от эскалации на фоне неожиданной атаки боевиков из сектора Газа на Израиль 7 октября утром.

Египет предупредил о «серьезных последствиях» эскалации напряженности, согласно заявлению Министерства иностранных дел, опубликованному государственным информационным агентством.

Власти страны призвали «проявлять максимальную сдержанность и не подвергать гражданское население дальнейшей опасности».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал стороны «действовать сдержанно и воздержаться от импульсивных действий, которые приведут к эскалации напряженности».

Выступая на съезде своей правящей партии в Анкаре, Эрдоган отдельно призвал против «любых попыток» нанести ущерб «историческому и религиозному статусу» мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Саудовская Аравия также призывает остановить эскалацию и внимательно следит за развитием событий в регионе.

В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшей атаки на Израиль за последние годы, о чем сообщает полуофициальный новостной сайт ISNA.

"Мы приветствуем палестинских боевиков", - цитируются слова Рахима Сафави. - «Мы будем поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима».

Ранее, ливанская группировка "Хезболла" высоко оценила субботнее утреннее нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

В свою очередь, армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудары по 17 военным объектам и четырем штабам группировки ХАМАС в секторе Газа.

"Операция "Железные мечи". За последние несколько часов десятки истребителей и других самолетов ЦАХАЛ нанесли удары по 17 военным комплексам и 4 оперативным штабам террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в сообщении ведомства.

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля. Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в секторе Газа сейчас есть израильские заложники.