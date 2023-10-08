Последнее обновление: 08.10.2023 17:40

Кабинет министров Израиля объявил военное положение

Кабинет безопасности Израиля официально объявил военное положение, разрешив правительству проводить крупные военные операции, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам главы правительства, война была «навязана Израилю убийственной террористической атакой из Газы».

Армия обороны Израиля продолжает операции в восьми населенных пунктах страны — в основном для того, чтобы убедиться, что эти населенные пункты «очищены от террористов». ХАМАС утверждает, что продолжает вести «ожесточенные бои» на территории Израиля.

Перестрелки продолжаются в нескольких населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, однако Силы обороны Израиля заявляют, что боевики не контролируют полностью ни один из них.

Израильская авиация нанесла удары по 150 целям в секторе Газа. Серди них – два банка и дома лидеров ХАМАС, в том числе дом главы разведки исламистской группировки.

По сообщениям израильских СМИ, в город Маген на юге страны вошли дополнительные силы палестинских боевиков, в этом районе идут серьезные бои с применением танков.

Между тем пресс-секретарь военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда выступил с новым заявлением, в котором призвал всех «присоединиться к этой битве».

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование