Кабинет министров Израиля объявил военное положение

Кабинет безопасности Израиля официально объявил военное положение, разрешив правительству проводить крупные военные операции, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам главы правительства, война была «навязана Израилю убийственной террористической атакой из Газы».

Армия обороны Израиля продолжает операции в восьми населенных пунктах страны — в основном для того, чтобы убедиться, что эти населенные пункты «очищены от террористов». ХАМАС утверждает, что продолжает вести «ожесточенные бои» на территории Израиля.

Перестрелки продолжаются в нескольких населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, однако Силы обороны Израиля заявляют, что боевики не контролируют полностью ни один из них.

Израильская авиация нанесла удары по 150 целям в секторе Газа. Серди них – два банка и дома лидеров ХАМАС, в том числе дом главы разведки исламистской группировки.

По сообщениям израильских СМИ, в город Маген на юге страны вошли дополнительные силы палестинских боевиков, в этом районе идут серьезные бои с применением танков.

Между тем пресс-секретарь военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда выступил с новым заявлением, в котором призвал всех «присоединиться к этой битве».