Последнее обновление: 26.09.2023 13:06

МЭА: Богатые страны и Китай должны ускорить путь к нулевым выбросам

Богатые страны должны достичь углеродной нейтральности примерно к 2045 году, то есть на пять лет раньше прогнозируемого срока, а Китаю следует ускориться на десятилетие - к 2050 году, чтобы достичь оговоренной в Париже цели по ограничению потепления в 1,5 градуса Цельсия по сравнению доиндустриальным уровнем, заявили в МЭА.

«Мир уже слишком долго откладывал, чтобы избежать трудного выбора», - говорится в докладе, подготовленном в преддверии решающих переговоров ООН по климату. Также в докладе отмечается, что разработка новых видов ископаемого топлива несовместима с глобальной декарбонизацией к середине века.

При этом МЭА отмечает прогресс в части рекордного роста производства солнечной энергии и продаж электромобилей. Это, как указано, соответствует пути МЭА к нулевым выбросам, а также планам промышленности по развертыванию нового производства.

Энергетический сектор «меняется быстрее, чем многие думают», заявило МЭА, добавив, что вместе эти экологически чистые энергетические технологии, по прогнозам, обеспечат треть сокращения выбросов, необходимого к 2030 году.

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