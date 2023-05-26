МЭА: Солнечная энергетика в 2023 году может получить больше инвестиций, чем нефтедобыча

Инвестиции в солнечную энергетику в этом году могут впервые оказаться больше вложений в нефтедобычу, заявил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Солнечная энергетика – "звезда мировых энергетических инвестиций", отметил Бироль. Ожидается, что в 2023 году вложения в эту область достигнут $382 млрд, тогда как инвестиции в добычу нефти составят $371 млрд.

В 2013 году расходы на нефтедобычу и солнечную энергетику составляли $636 млрд и $127 млрд соответственно, сообщает Интерфакс.

Вложения в энергетический сектор в 2023 году ожидаются на уровне $2,8 трлн, сообщает МЭА в ежегодном прогнозе инвестиций в области энергетики (World Energy Investment Outlook). Более $1,7 трлн будет потрачено на экологически чистую энергетику, включая возобновляемые источники, электрические сети, системы накопления, низкоэмиссионное топливо и атомную энергетику.

Рост инвестиций в чистую энергетику и сегмент ископаемого топлива по сравнению с показателями 2021 года в этом году составит 24% и 15% соответственно, прогнозирует МЭА.