В Украине озвучили потери РФ после удара по штабу флота РФ в Севастополе

Силы спецопераций ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях врага в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК «Минск» и штаба Черноморского флота РФ.

"Обновленная информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК «Минск» и штаба ЧФ РФ. Учитывая факт, что БДК «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта. После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ", - говорится в сообщении ССО.

Как сообщается, еще 105 человек были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.