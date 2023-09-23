Глава ГУР Украины заявил о гибели девяти человек в результате удара по штабу ЧФ РФ

В результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения, заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, среди раненых есть российские генералы. Буданов утверждает, что ранения получил командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

«Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее», - отметил Буданов.

В то же время Буданов не подтвердил сообщение о вероятной гибели командующего ЧФ России адмирала Виктора Соколова.