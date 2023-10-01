Воздушные силы Украины уничтожили 16 запущенных РФ дронов

Силы обороны минувшей ночью сбили 16 ударных дронов из 30 запущенных РФ, сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

«… российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда - ВОТ Крым, Приморско-Ахтарск, Курск). Всего зафиксировано пуски около 30 ударных БпЛА «Shahed-131/136». Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 «шахедов», - говорится в сообщении.