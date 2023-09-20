Разведка Украины: Диверсанты в подмосковье взорвали два самолета и вертолет

Неизвестные диверсанты на аэродроме в Московском области взорвали два самолета и вертолет, сообщает разведка Украины.

В ведомстве отметили, что диверсия произошла 18 сентября на чкаловском аэродроме, где базируются и правительственные (так называемые "самолеты судного дня") и разведывательные самолеты, что вызвало неслабую истерику в высших военных коридорах.

В ГУР утверждают, что неизвестные заложили взрывчатку и взорвали АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет Ми-28Н, который привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

Повреждения самолетов не дают надежд на их быстрое восстановление, а у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть.