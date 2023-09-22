США, Россия и Китай активизировались на своих ядерных полигонах

Россия, США и Китай за последние годы построили новые объекты и прорыли новые тоннели на своих ядерных полигонах.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые получил CNN, сообщает УНН.

Снимки передал журналистам аналитик по вопросам военного нераспространения. Они показывают недавнее расширение трех ядерных полигонов за несколько лет. Один из них расположен в Китае в далеком западном регионе Синьцзян, другой - в России на архипелаге в Северном Ледовитом океане, а третий - в США в пустыне Невада.

По словам Джеффри Льюиса, адъюнкт-профессора Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери, на спутниковых снимках за последние три-пять лет видны новые туннели под горами, новые дороги и хранилища, а также увеличилось движение транспортных средств, въезжающих и выезжающих из этих объектов.

"Мы видим очень много намеков на то, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", - сказал он.

CNN отмечает, ни одна из этих стран не проводила ядерные испытания с начала действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. Китай и США подписали договор, но не ратифицировали его. Москва ратифицировала договор, но Путин заявил в феврале, что отдаст приказ о проведении испытания, если США сделают первый шаг, добавив, что "никто не должен питать опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен".

Однако CNN подчеркивает: никаких доказательств, что страны готовятся к неизбежным ядерным испытаниям нет.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший аналитик разведки, просмотрел снимки ядерных объектов трех государств и пришел к похожему выводу.

"Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и США, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку мероприятий, которые были бы необходимы для проведения испытаний", - сказал он.

Аналитики говорят, что расширение полигонов может спровоцировать гонку по модернизации инфраструктуры для испытания ядерного оружия.