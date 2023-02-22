Госдума РФ примет закон о приостановке ДСНВ

Комитет Госдумы РФ по международным делам в среду утром рекомендовал принять законопроект о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), передает Интерфакс.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов также сообщил журналистам, что и его комитет поддерживает решение президента Владимира Путина о приостановке выполнения обязательств России по ДСНВ.

Этот договор с США оставалось последним документом, ограничивавшим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество.

Во вторник, Евросоюз выразил сожаление по поводу упомянутого заявления Путина.

"ЕС придает первостепенное значение новому ДСНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

По его словам, сокращение развернутых стратегических ядерных арсеналов в соответствии с ДСНВ "особенно усиливается его надежным механизмом проверки и способствует осуществлению статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия за счет общего сокращения глобального запаса развернутого ядерного оружия".

"Повышая предсказуемость и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными государствами, этот договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность", - отмечает Жозеп Боррель.

Как считают в Брюсселе, "приостановка действия договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями", что не отвечает интересам ни одного из государств-участников договора, ни какой-либо другой страны.

"ЕС призывает Россию выполнить свои обязательства по договору, содействуя инспекциям по СНВ на территории России и участвуя в органе по реализации договора - двусторонней консультативной комиссии - в установленные договором сроки", - заявил глава европейской дипломатии.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. В феврале 2021 года стороны обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ – до 5 февраля 2026 года.