Парламент РФ одобрил приостановку Договора о СНВ

Госдума приняла внесенный Владимиром Путиным закон, приостанавливающий участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Решение было принято единогласно - "за" проголосовал 401 депутат. Позже Совет Федерации на внеплановом заседании также «единогласно» одобрил закон.

Путин внес законопроект накануне вечером - после того, как объявил о намерении России приостановить участие в Договоре в ходе послания Федеральному собранию.

Как объяснил Путин, "в нынешних условиях" Россия не может допускать западных экспертов на свои оборонные объекты, а также обвинил США в том, что они не дают российским экспертам инспектировать свои.

При этом, подчеркнул Путин, Россия не выходит из СНВ, "а именно приостанавливает свое участие".

Через несколько часов после выступления Путина российский МИД выпустил разъяснение, согласно которому Москва обещает соблюдать количественные ограничения в рамках СНВ, а также продолжать уведомлять США о пусках баллистических ракет.

Однако это обещание, во-первых, не является обязательным, поскольку прозвучало после официального объявления о приостановке участия в договоре, а во-вторых, это очень небольшая часть всех положений соглашения.

Минобороны России после голосования в Госдуме сообщило, что Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, продолжится обмен уведомлений.