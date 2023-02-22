Россия провалила тест ракеты «Сармат» на фоне визита Байдена в Киев

Американская телекомпания CNN сообщает со ссылкой на анонимных официальных лиц США, что во время визита президента Джо Байдена в Киев в понедельник Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным.

Собеседники CNN сказали, что Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.

"Испытание тяжелой ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, по всей видимости, провалилось. Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию во вторник", - пишет CNN.

Вместо этого Путин не упомянул о запуске в своей речи, которая длилась час и 45 минут. Однако он официально заявил, что Россия приостанавливает участие в новом договоре с США о сокращении ядерных вооружений, что ставит под угрозу последний договор, регулирующий два крупнейших ядерных арсенала в мире.

CNN изначально сообщил, что, вероятно, тест состоялся во время пребывания Байдена в Украине, основываясь на информации из собственных источников. После того, как эта история была впервые опубликована, один из чиновников заявил, что тест состоялся как раз перед приездом Байдена в страну. Второй источник сообщил CNN, что тест был в понедельник, не указав более точного времени.

Время проведения теста свидетельствует о том, что США и Россия общались по нескольким разным каналам в начале этой недели с целью деконфликта - американские чиновники также уведомили россиян в воскресенье вечером, за несколько часов до визита Байдена в Киев, о том, что президент совершит поездку в украинскую столицу, заявил в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан.