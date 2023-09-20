Последнее обновление: 20.09.2023 11:53

ISW: российской обороне на западе Запорожской области не хватает резервов

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном бюллетене обращает внимание на заявление пресс-секретаря украинской Таврийской группы сил, полковника Александра Штупуна, о том, что российские потери на западе Запорожской области значительно выросли.

Штупун также сказал, что на этом участке обороняются российские воздушно-десантные войска и отряды «Шторм-Z», сформированные из выпущенных из тюрем уголовников.

В этой части аналитики могут подтвердить заявления Штупуна: ISW ранее тоже наблюдал здесь 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ и 76-й гвардейской дивизии ВДВ, которые проводили контратаки в районе Работина. Эти контратаки, по оценке ISW, скорее всего сильно истощили эти соединения. А отряды вчерашних заключенных зачастую неэффективны.

Подтягивать сюда какие-то резервы с других участков российское командование не готово, полагает ISW.

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