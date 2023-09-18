Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 17 крылатых ракет РФ

Силы обороны Украины в ночь на 18 сентября уничтожили 18 ударных дронов “Shahed-136/131” и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, запущенных российскими войсками.

“В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БПЛА типа “Shahed-136/131” и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования», - говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

«Задействовано восемь бортов (стратегических бомбардировщиков Ту-95МС), зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей”, - также сказано в сообщении.