Последнее обновление: 19.09.2023 12:27

Главы МИД G7 проведут следующую встречу в Токио 7-8 ноября

Категории: G7 Саммит

Главы МИД стран G7 на переговорах в Нью-Йорке договорились провести встречу в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Японии.

"Следующая встреча глав внешнеполитических ведомств семерки состоится 7-8 ноября в Японии", - сказал представитель министерства.

По его словам, встреча будет очной.

На переговорах в Нью-Йорке главы МИД G7 вновь раскритиковали действия России в Украине, договорились продолжить всестороннюю поддержку Киева и отметили необходимость скорейшего возобновления действия зерновой сделки. Они в очередной обвинили Россию в ядерной риторике и назвали ее неприемлемой.

Япония в мае этого года уже провела саммит в Хиросиме. Главы внешнеполитических ведомств G7 в феврале встречались в Германии, в апреле - в городе Каруидзава, в июне - в Великобритании.

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