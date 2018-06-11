Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил вчера, что лидеры стран-участниц саммита G7 согласовали итоговое коммюнике. "Я рад сообщить, что мы выпустили совместное коммюнике, согласованное всеми семью странами", - заявил канадский премьер, подчеркнув, что саммит был "крайне успешным". В ходе саммита ключевыми темами были экономические взаимоотношения, климатические проблемы и вопросы "зеленой энергетики", вопросы защиты демократии от внешних угроз и "построение более безопасного мира", - отметил канадский премьер.

Так, лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится в субботтнем пресс-релизе правительства Великобритании.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии... для противостояния этой растущей угрозе", - приводятся в заявлении слова Т.Мэй.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для возвращения России в G8 требуется "существенный прогресс" в реализации минских соглашений по Украине.

"К сожалению, мы не вышли на тот этап, который позволял бы России вновь занять место за нашим столом", - сказала А.Меркель в субботу журналистам в ходе саммита G7.

Ранее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа способствовать восстановлению членства России в этой структуре.