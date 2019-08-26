Последнее обновление: 26.08.2019 17:25

Макрон заявил о прогрессе по ряду инициатив на саммите G7

Страны-участницы саммита "большой семерки" смогли достичь прогресса по ряду конкретных инициатив, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Этот саммит позволил продвинуться по множеству очень конкретных инициатив", - сказал французский лидер.

В частности, лидеры смогли достичь соглашения по вопросам, связанным с климатом. Ранее Макрон заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.

"Впервые все присутствующие страны - и члены G7, и те, кто не являются ими, как Чили, Австралия, Индия и ЮАР - подписали хартию по биоразнообразию", - подчеркнул Макрон.

В понедельник в Биаррице на юго-западе Франции продолжается саммит "большой семерки", начавшийся в субботу.

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