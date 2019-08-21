Последнее обновление: 21.08.2019 16:57

На G7 не будет представителей ЕК из-за болезни Юнкера

Глава Евросовета Дональд Туск будет представлять Евросоюз на предстоящем саммите "Большой семерки", таким образом, официальных представителей Еврокомиссии на этой встрече не ожидается ввиду болезни ее руководителя Жана-Клода Юнкера, отменившего свой визит на саммит, сообщила представитель пресс-службы ЕК Наташа Берто на брифинге.

"ЕС будет представлен председателем Евросовета Дональдом Туском", - ответила она на вопрос, будет ли на G7 представлена Еврокомиссия.

"Туск будет представлять весь Евросоюз, в том числе по вопросам, относящимся к Еврокомиссии", - добавила она.

Как сообщалось 17 августа, глава ЕК прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему была проведена срочная операция. В связи с этим Юнкер не будет принимать участие в саммите G7.

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