В Беларуси будут призывать на военную службу по СМС

Белорусские власти подготовили поправки в действующее законодательство, меняющие в том числе правила призыва на военную службу.

Одной из таких поправок является возможность призыва на военную службу посредством sms-сообщения.

"…граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат … посредством СМС-сообщения" и "при призыве на военную службу по мобилизации граждане являются на мероприятия призыва, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений", говорится в проекте закона.

Согласно проекту, военнообязанные будут должны в недельный срок сообщать в комиссариат или иной орган об изменении "абонентского номера в сети операторов электросвязи", а операторы связи по запросу военных комиссариатов должны "в недельный срок представлять сведения об абонентских номерах; обеспечивать оповещение абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления СМС-сообщения".

Закон о воинской обязанности дополняется положением о том, что "вручение повесток гражданам под расписку о необходимости их явки на мероприятия по призыву на военную службу по мобилизации в военный комиссариат ... возлагается на должностных лиц организаций, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных органов, должностных лиц военных комиссариатов …, управлений Комитета государственной безопасности по областям и других уполномоченных ими лиц".

"Указанные повестки могут вручаться гражданам по месту их работы, а также по месту нахождения граждан", - говорится в законопроекте.

В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предполагается ввести понятие "аппарат усиления", под которым понимаются "граждане, привлекаемые для оказания помощи ... в проведении оповещения, призыва и отправки (поставки) мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы".

Таких граждан также будут «рекрутировать» с помощью смс-сообщений.

"Граждане выполняют обязанности в области мобилизационной подготовки и мобилизации, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений", - говорится в проекте.

В свою очередь, СМИ будут обязаны распространять подготовленную Минобороны и местными советами обороны информацию "о проведении мобилизации и необходимости явки военнообязанных в военные комиссариаты".

Также предусматривается ужесточение наказания за уклонение от мероприятий по призыву на военную службу: максимальный срок лишения свободы будет увеличен с двух до трех лет, неявка без уважительных причин на призывные мероприятия будет наказываться максимальным штрафом в размере до 30 базовых величин (сейчас до 5 БВ), максимальный штраф за нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету планируется увеличить с 3 до 25 базовых величин.

Право на отсрочку от призыва смогут получить военнообязанные мужчины, воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 18 лет; имеющие ребенка, которому оказывается паллиативная медицинская помощь; имеющие двух и более детей, один из которых инвалид; опекуны родных братьев или сестер. Также отсрочку могут получить отцы трех и более детей до 18 лет в случае беременности жены на сроке не менее 22 недель.

Поправки предусматривают повышение возраста первоначального приема на воинский учет граждан мужского пола с 16 до 17 лет.

Законопроект разрешает "в целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента» привлекать на военную службу по контракту «граждан, не соответствующих требованиям": в отношении которых осуществляется уголовное преследование; отбывшими наказание в виде лишения свободы и имеющими судимость.

Законопроектом увеличивается с 45 до 48 лет возраст пребывающих в запасе женщин, не имеющих званий офицеров и прапорщиков или мичманов.