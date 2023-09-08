Последнее обновление: 08.09.2023 13:18

Число пострадавших в Кривом Роге от ракетного удара РФ выросло до 32 человек

Число пострадавших от ракетного удара РФ, нанесенного утром в пятницу по Кривому Рогу, выросло до 32 человек, сообщают украинские СМИ.

По словам главы администрации Сергея Лысака, повреждены 3 админздания и 7 жилых домов, среди которых многоэтажка. Пожар в гаражах, начавшийся после удара, уже локализовали. Также сообщалось, что в результате удара погиб полицейский.

Ракетному удару также подвергся частный сектор города Сумы. В результате три человека получили ранения, из-под завалов поврежденного дома спасены пожилые супруги.

Служба безопасности Украины сообщила, что по «горячим следам» задержала россиянку, которая корректировала вражеские удары по Сумах в ночь на 7 сентября.

"После начала полномасштабного вторжения РФ женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба ВС страны-агрессора. По указанию военной разведки РФ их соратница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников", - сообщили в СБУ.

Для сбора разведданных, по данным СБУ, информатор обходила территорию областного центра якобы по собственным делам или «втемную» выспрашивала «нужные» сведения у своих знакомых. Полученную информацию отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер с координатами, указали в спецслужбе.

Как сообщили в СБУ, фигурантка выполняла еще одно задание российского ГРУ – создание на территории областного центра собственной агентурной сети. Для этого подыскивала своих «единомышленников», которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

У нее провели обыски, изъяли мобильный телефон. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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