Последнее обновление: 07.09.2023 09:38

США передают Украине конфискованные средства олигархов РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты впервые передают Украине средства, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов.

"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов. Те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить", – сообщил Блинкен в Киеве.

В сообщении Госдепа о помощи США для Украины уточняется, что $5,4 млн конфискованных активов олигархов будут выделены на поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование