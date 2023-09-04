Последнее обновление: 04.09.2023 08:42

Россия снова ударила дронами по зернохранилищам в Одесской области

Российская армия в ночь на понедельник осуществила атаку ударными беспилотника по югу Одесской области, попав по гражданской инфраструктуре Подунавья, сообщают Силы обороны юга Украины.

"Враг дерзко и мощно вновь атаковал юг Одесской области. Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-136» была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья", - говорится в сообщении, передает УНН.

Отмечается, что 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако, произошли и попадания. В частности, в двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало.

"Всего зафиксированы пуски 32 "шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 вражеских ударных БпЛА", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

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