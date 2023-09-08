Россия минувшей ночью выпустила 20 «шахедов» в направлении Одесской области

Силами противовоздушной обороны Украины минувшей ночью было уничтожено 16 ударных БПЛА, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожено 16 “Shahed-136/131” в пределах Одесской и Николаевской областей. Всего зафиксированы пуски 20 “шахедов” в направлении Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для отражения удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона и другие составляющие Сил обороны Украины.