Россия ночью атаковала Киев ракетами и дронами

Ночью 30 августа 2023 года Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами.

В Киевской городской военной администрации отметили, что «такой мощной атаки не было с весны». Сначала Россия применила ударные беспилотники. Несколько групп дронов летели на Киев по разным направлениям. Затем по столице Украины ударили ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

«Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. К сожалению, погибли люди», - сообщили в КГВА.

В Шевченковском районе на территории предприятия обломками ракет были смертельно ранены два охранника, еще один получил ранения. Отмечаются разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Об этом сообщило агентство «УНН» со ссылкой на главкома ВСУ Валерия Залужного.