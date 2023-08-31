Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

Лукашенко заявил о готовности к «восстановлению добрых отношений» с соседними странами

Лукашенко заявил о готовности к «восстановлению добрых отношений» с соседними странами. Заявление прозвучало на заседании Совета безопасности, которое он сегодня собрал.

На повестке «вопросы обеспечения национальной безопасности Беларуси».

«Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают. Они от Господа Бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство-2023», которые начнутся уже завтра в Брестском регионе», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.



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