Лукашенко увидел кризис в работе иностранных спецслужб.

"Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника нынешней электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо всадили несколько пуль прямо на митинге, причем в присутствии личной охраны.

Лукашенко отметил, что его служба безопасности является важным и надежным звеном в системе национальной безопасности.

"Вы должны быть резервом для любых отраслей, не только военных", - заявил он и добавил, что они должны быть "эффективны, но невидимы".

Лукашенко также отметил, что его спецслужба оснащена самой современной техникой, оружием, средствами защиты и является одним из наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований.