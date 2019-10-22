Румас предложил высокоскоростную ж/д магистраль Москва-Минск-Берлин

Премьер Беларуси Сергей Румас предложил довести высокоскоростную магистраль Москва - Минск, строительство которой сейчас обсуждается, до Берлина.

С таким предложением он выступил во время посещения научно-технического центра ТМК и группы "Синара" вместе с коллегами из России и Узбекистана Дмитрием Медведевым и Абдуллой Ариповым, передает ТАСС.

Президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский рассказал гостям, что в центре будут в партнерстве с Siemens разрабатывать решения для высокоскоростных железных дорог, включая линии Санкт-Петербург - Москва или Москва - Казань.

"Москва - Минск <...> и на Берлин", - предложил направление Румас.

"До Минска-то точно возможно", - ответил Медведев, отметив, что сейчас в этом вопросе существует "бюрократическая" проблема.

Летом в Минтрансе РФ заявили, что Беларусь заинтересована в создании высокоскоростной магистрали Москва - Минск - Варшава.