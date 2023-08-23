Власти РФ усложнят "выход" из гражданства России

МВД России разработало документы, согласно которым у россиян будет оставаться гражданство при нарушении процедуры отказа от него, пишут «Ведомости».

Министерство внутренних дел разработало два проекта документа, касающегося проверок в отношении гражданства россиян. Первый документ — приказ об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства России. Второй — приказ об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в гражданство России или о прекращении российского гражданства.

Проверку наличия или отсутствия гражданства России будут проводить Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а в отношении лиц, которые находятся за границей, — консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства.

Основанием для проведения проверки станет заявление, поступившее в МВД или консульство, о том, что у гражданина есть или отсутствует гражданство России (подает сам гражданин), либо такая проверка будет проводиться по инициативе МВД или МИД. Причем по собственной инициативе госорганы могут проводить проверку, если есть информация, свидетельствующая о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства России.

Все «новые бывшие» граждане России, прекратившие гражданство России, могут быть проверены относительно чистоты процедуры, а также, возможно, неисполненных собственных обязательств перед Россией, которые в настоящий момент могут трактоваться несколько шире, чем раньше. Соответственно, велика вероятность того, что бывший гражданин России в какой-то момент может оказаться вовсе не бывшим, а вполне себе настоящим гражданином со всеми обязательствами перед государством. При этом обнаружившиеся обстоятельства могут оказаться просроченными или неисполненными, за что полагаются штрафы и ответственность.