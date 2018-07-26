Белорусам и украинцам хотят упростить получение российского гражданства

МВД РФ хочет освободить белорусов и украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили в пресс-центре министерства.

В ведомстве работают над законопроектом, который внесет изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Отмечается, что "граждане Украины — потенциальные носители русского языка, потому что используют его в семейном кругу и в культурной сфере, а также по своему менталитету близки к россиянам. А в Беларуси русский язык — государственный".

Проект федерального закона поступит в правительство после завершения всех необходимых процедур.

Сейчас для получения российского гражданства нужно иметь вид на жительство, жить в России более пяти лет с момента выдачи ВНЖ, иметь постоянную работу с официальным заработком, отказаться от другого гражданства и владеть русским языком.