Путин упростил получение гражданства России

Президент РФ Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства.

Кроме того, родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

Это также касается иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.

Документ вступит в силу через 90 дней со дня опубликования