Власти РФ упростят получение российского гражданства для граждан Беларуси и Украины

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Беларуси при получении ими российского гражданства.

Об этом сообщила в среду начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает ТАСС.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Белоруссии и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка", - сказала она.

Кроме того, как подчеркнула Казакова, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства РФ после получения вида на жительство.