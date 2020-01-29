Последнее обновление: 29.01.2020 14:21

Власти РФ упростят получение российского гражданства для граждан Беларуси и Украины

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Беларуси при получении ими российского гражданства.

Об этом сообщила в среду начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает ТАСС.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Белоруссии и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка", - сказала она.

Кроме того, как подчеркнула Казакова, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства РФ после получения вида на жительство.

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