Последнее обновление: 16.08.2023 19:28

"Вагнер" в Беларуси подалась в образовательную сферу

В Беларуси зарегистрировали ООО «Группа Вагнер» в сфере образовательных услуг согласно данным регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции.

Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Беларусь "вагнеровцев", сообщает Интерфакс.

Собственником ООО "Группа "Вагнер" заявлен некто Максим Петров, гражданин РФ.

Основным видом деятельности "Группы "Вагнера" заявлены "Прочие виды образования, не включенные в другие группировки". Этот подкласс, согласно белорусскому законодательству, включает, в числе прочего, образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования, курсы повышения профессиональной квалификации, курсы выживания и т.д.

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