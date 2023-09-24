Последнее обновление: 24.09.2023 18:01

Число наемников «Вагнера» в Беларуси сократилось до менее 1 тыс.

На территории Беларуси осталось менее одной тысячи наемников ЧВК «Вагнер», сообщил сегодня спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

“Граница с Беларусью. Здесь ситуация полностью контролируется Силами обороны Украины и подразделениями Госпогранслужбы. На усилении находятся другие составляющие, — это и ВСУ, Национальная гвардия. Ребята прекрасно понимают, что по ту сторону границы и готовы к развитию любых ситуаций”, — сказал Демченко.

По его словам, на территории Беларуси нет у России достаточных сил для того, чтобы осуществить повторное вторжение, передает УНН.

“Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне, которую та развязала против Украины предоставляя свою инфраструктуру, свое воздушное пространство. Однако для нас выгодна ситуация в том, что не удержались на территории Беларуси российские наемники из «Вагнера». По нашим данным их там сейчас находится менее тысячи человек. Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они прибывали туда. За всем, что происходит по ту сторону границы, пристально следят подразделения разведки”, — проинформировал Демченко.

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