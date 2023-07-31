Пригожин подтвердил прекращение вербовки новых наемников

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в распространенном через телеграм-канал заявлении подтвердил, что компания прекратила вербовку новых наемников.

«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено, — сказал Пригожин. — Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор».

Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» на неопределенный срок приостанавливает работу региональных центров по вербовке наемников, сообщил телеграм-канал компании, в котором размещаются объявления о работе в этой структуре, передает BBC.

Пригожин сказал, что «Вагнер» продолжает работу в Африке и в «подготовительных центрах» в Беларуси, и добавил, что большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.