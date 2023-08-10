Последнее обновление: 10.08.2023 08:09

ISW: Лукашенко отказался финансировать «Вагнер»

Вероятное начало ухода боевиков ЧВК "Вагнер" из Беларуси обратно в Россию говорит о том, что ряд договоренностей c Пригожиным после вооруженного бунта была нарушена.

В частности, Лукашенко отказался финансировать “вагеровцев”, говорится в очередном отчете Института изучения войны.

Накануне источник в правительстве РФ сообщил, что ЧВК "Вагнер" осуществляет первый этап выхода из Беларуси путем переброски групп численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Второй этап начнется после 13 августа.

Вероятно, наемники "Вагнера" могут покинуть Беларусь, потому что Лукашенко отказался их финансировать в ответ на то, что Россия не будет компенсировать их заработную плату, как он, очевидно, ожидал. Однако небольшая группа инструкторов "Вагнера" все же останется в Беларуси для обучения местных военных.

На данный момент аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств выхода наемников "Вагнера" из Беларуси. Источник заявил, что боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

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