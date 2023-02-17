Латвия продлила ЧС на границе с Беларусью до 10 мая

В четверг, 16 февраля, Сейм Латвии подтвердил решение правительства Латвии о продлении чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 мая в целях борьбы с нелегальной миграцией, которой способствуют белорусские власти, сообщает LETA.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил 31 января, что ситуация на границе с Беларусью не изменилась. Например, в ночь на 31 января 24 иммигранта пытались пересечь латвийско-белорусскую границу, 15 человек пытались пересечь границу в Литве и 64 — в Польше.

Всего в январе было предотвращено 300 нелегальных попыток въезда в Латвию, а в декабре было зарегистрировано более 1000 попыток. У МВД есть основания полагать, что снижение связано с ожиданиями, что, возможно, Латвия должна отказаться от продления режима ЧС.