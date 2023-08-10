Последнее обновление: 10.08.2023 08:09

Литва назвала дату закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

Литовские власти планируют закрыть два из шесть контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью с 15 августа, говорится в подготовленном Министерством транспорта проекте постановления правительства, сообщает LRT.

В документе предлагается приостановить работу пунктов пропуска в Тверячюсе и Шумскасе "в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз".

Ожидается, что транспортный поток направят на самый большой и технически оснащенный КПП в Мядининкай, где есть система рентген-контроля, которой нет на пунктах в Тверячюсе и Шумскасе.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование