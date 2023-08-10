Литва назвала дату закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

Литовские власти планируют закрыть два из шесть контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью с 15 августа, говорится в подготовленном Министерством транспорта проекте постановления правительства, сообщает LRT.

В документе предлагается приостановить работу пунктов пропуска в Тверячюсе и Шумскасе "в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз".

Ожидается, что транспортный поток направят на самый большой и технически оснащенный КПП в Мядининкай, где есть система рентген-контроля, которой нет на пунктах в Тверячюсе и Шумскасе.