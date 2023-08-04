Литва закроет два КПП на границе с Беларусью

Литва приняла решение закрыть два КПП на границе с Беларусью, сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

По его словам, это решение будет принято «в ближайшее время», тогда же станет и известно, какие погранпереходы будут закрыты.

"Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции – сокращение их количества с шести до четырех", – отметил вице-министр.

Абрамавичюс также отметил, что "если одна страна решит закрыть границы, это не даст никаких результатов – только ухудшит ситуацию в других странах".

"Поэтому может приниматься только единое решение, региональное – как в прошлом году, когда было принято решение не впускать россиян", – заявил он, уточнив, что эти действия зависят от количества провокаций на границе.