Воздушные силы Украины ночью уничтожили 7 запущенных РФ "шахедов"

Силы обороны в ночь на 10 августа уничтожили в небе над Украиной 7 из 10 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в четверг Воздушные силы ВСУ.

«Российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА „Shahed-136/131“. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия”, — говорится в сообщении ВС.

В то же время, РФ во время ночной атаки БПЛА удалось взорвать нефтебазу в Ровенской области.

"Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв - нет", - сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, на месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд.