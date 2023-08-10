Страны Балтии и Польша призвали Лукашенко прекратить репрессии и пособничество войне

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши выступили с заявлением по случаю годовщины фальсифицированных президентских выборов в Беларуси, призвав Минск прекратить преследование оппонентов и пособничество в агрессии РФ против Украины.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Польши, министры заявили, что в течение трех лет, несмотря на решительное осуждение со стороны международного сообщества, режим Лукашенко продолжает бесчеловечные репрессии, которые постоянно усиливаются.

"Правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, работников СМИ, адвокатов и обычных граждан, которые выражают критику системы, называют экстремистами и террористами, преследуют, шантажируют, сажают в тюрьму; некоторые из них пропали без вести или были убиты в попытках властей подавить сопротивление своему нелегитимному правлению", – говорится в заявлении.

Кроме того, с февраля 2022 года режим Лукашенко выступает соучастником и прямым сторонником неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины, в частности, участвует в насильственной депортации украинских детей.

"Пока минский режим заботится только о собственном выживании, он продолжает разрушать белорусскую государственность, нелегитимно и незаконно, вопреки воле белорусского народа, уступая свой суверенитет России", – отмечают министры, обвиняя белорусский режим также в дестабилизации ситуации в регионе из-за содействия мигрантам в попадании в ЕС.

"В этот особенно болезненный момент в истории Беларуси мы продолжаем стоять вместе с ее народом, оставаясь верными обязательствам, выраженным в историческом девизе "За нашу и вашу свободу". Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как мы верим в победу Украины", – говорится в заявлении.

"Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению и реабилитации всех политических заключенных, к прекращению репрессий и пособничества в агрессии России против Украины. Пока будут продолжаться репрессии, нарушения международного права, инструментализация миграции и другие преступления, мы будем продолжать изолировать преступный и нелегитимный режим Лукашенко и усиливать целевые и секторальные санкции ЕС против него", – отметили министры.