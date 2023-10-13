МИД Беларуси решительно осудил Польшу из-за отказа впустить в страну белорусского депутата, который был включен в состав миссии наблюдателей ОБСЕ за парламентскими выборами в Польше.

«Решительно осуждаем решение польских властей, которые отказали во въезде белорусскому парламентарию», - говорится в комментарии МИД РБ.

«Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои национальные и шенгенские визовые списки. Своим единоличным политизированным решением Польша закрыла возможность для Беларуси полноценно участвовать в наблюдении ОБСЕ за выборами по всей Европе», - возмущается ведомство и уже ставит под сомнение честность предстоящих выборов.

«Подобные действия подрывают доверие к избирательному процессу в Польше, уже сейчас вызывают сомнения в честности и прозрачности этих выборов», - сказано в комментарии.

Помимо Польши, белорусская «дипломатия» прошлась и по самой ОБСЕ: «ОБСЕ же неспособна обеспечить соблюдение своих собственных правил. В такой ситуации неудивительно, что страны обращаются к другим структурам, которые способны осуществлять наблюдение за выборами без дискриминации, действительно независимо и компетентно».

В МИД РБ пригрозили учесть «этот очередной недружественный шаг Варшавы при выстраивании своих двусторонних отношений с Польшей и тем более при принятии решения о приглашении в будущем иностранных наблюдателей на выборы в Беларуси».