Моравецкий: Цель «Вагнера» в Беларуси - дестабилизация восточного фланга НАТО

Наемники российской ЧВК «Вагнер» были переброшены в Беларусь с целью дестабилизации восточного фланга НАТО, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Он также добавил, что, по оценкам Польши и соседней Литвы, в Беларуси находится около 4000 наемников из группы ЧВК «Вагнер», которых можно использовать для провокаций.

«Мы должны быть готовы к тому, что число провокаций будет расти», – сказал Моравецкий после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Группа Вагнера чрезвычайно опасна, и подразделения этой группы перебрасываются на восточный фланг НАТО, чтобы дестабилизировать ее», – сказал премьер Польши.