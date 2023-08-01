Лукашенко предлагает Польше молиться на него за сдерживание наемников «Вагнера»

Лукашенко считает, что польские власти должны молиться на него за сдерживание на территории Беларуси обиженных наемников ЧВК «Вагнера».

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим», - признался сегодня Лукашенко на полях Каменецкого района.

«Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом) воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти – ред.) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это ни одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек», - поясняет пенсионер.

«Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем, он утверждает, что Сувалкскому коридору ничто не угрожает.

"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", - сказал Лукашенко.