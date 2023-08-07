Исландия и Венгрия в очередной раз спасли Мошенского от санкций

Исландия и Венгрия использовали своих лоббистов в ЕС, чтобы в очередной раз вывести из-под угрозы санкций близкого к Лукашенко белорусского олигарха Александра Мошенского.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный консорциумом сайтов-расследователей, передает Euractiv.

Активы Мошенского включают такие бренды как "Санта-Бремор" и "Савушкин продукт".

По данным газеты Heimildin, представители МИД Исландии сделали более 30 звонков лицам, принимающим решения в ЕС, с просьбой лоббировать интересы Мошенского, чтобы предотвратить применение к нему санкций ЕС.

Газета пишет, что Венгрия пришла на помощь Мошенскому после того, как 10 стран ЕС на встрече в начале мая попросили внести его в санкционный список, что, как сообщается, очень возмутило поляков и литовцев.

Мошенский уже принял меры для защиты своего бизнеса на случай, если он попадет в санкционный список. Его литовская компания Santa Trade сменила собственника через полтора месяца после начала войны в Украине. Теперь Santa Trade принадлежит не "Санта-Бремор", а кипрской компании Newride Services Limited, которая принадлежит дочери бизнесмена Яне Мошенской.